Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Mancher Betrieb werde vielleicht bald nicht mehr da sein, bereitet Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet die Bürgerinnen und Bürger schon mal auf die weitreichenden Folgen der Corona-Krise und der schweren Rezession vor. Der wirtschaftliche Schaden werde gigantisch sein. Und der Glaube, dass dies der Staat mit Rettungsschirmen auffangen und allen Unternehmen in Not helfen könne, sei eine Illusion, dämpft der CDU-Politiker die Erwartungen.

Besonders hart treffen die Corona-Beschränkungen das Hotel- und Gaststättengewerbe. Seit Wochen keine Gäste mehr und anders als im Einzelhandel und anderen Bereichen ist keine Lockerung in Sicht. Hier droht einem großen Teil der Branche das Aus. Eine Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent, wie sie jetzt als Nothilfe gefordert wird, mag da eine willkommene Hilfe sein. Die Rettung bedeutet dies sicher nicht. Hotels, Restaurants und Kneipen – mit jeder Woche des Shutdowns rückt ihre Insolvenz ein Stück näher. Nicht wenige haben bereits für immer zugesperrt. Keine oder nur geringe Einnahmen aus dem Außer-Haus-Verkauf, aber weiter laufende Kosten wie Miete und Personal zerstören immer mehr Existenzen.

Daran werden auch die staatlichen Soforthilfen und Kredite nicht viel ändern, sollten die Beschränkungen nicht auch für diese Branche schnell gelockert werden. Wiedereröffnung am Sankt-Nimmerleinstag – dabei darf es nicht bleiben.

Es braucht eine Exit-Strategie auch für Hotels und Gaststätten. Sonst droht ein irreparabler Schaden, nicht nur wirtschaftlich. Innenstädte werden weiter veröden, den Kommunen wichtige Einnahmen fehlen und vielen Menschen ein Teil ihres Alltags. Gerade wenn die Bürgerinnen und Bürger in Zeiten von Corona ihren Urlaub daheim in Deutschland verbringen sollen, wie es die politisch Verantwortlichen empfehlen, sollten Hotels und Gastronomie wieder schrittweise öffnen, um sich auf die langsame Rückkehr in die Normalität vorbereiten zu können.

