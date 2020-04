Die Deutsche Fußball Liga fragt, ob Profifußball wieder verantwortbar ist. Das müssen wir in der Politik entscheiden – und dabei ehrlich abwägen. Ich komme zu dem Schluss, dass es geht. Mehr noch, ich glaube, dass es sogar gut für unsere Gesundheit wäre, wenn der Ball wieder rollt. Wenn wir uns in Zeiten der Kontaktreduzierung mit der wichtigsten Nebensache der Welt beschäftigen können, dann fällt es vielen Fußballfans leichter, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Ablenkung tut der seelischen und geistigen Gesundheit gut, das zeigt alle medizinische Erfahrung. Klar: Eine Rückkehr zur Normalität steht nicht zur Debatte. Auf volle Stadien werden wir lange verzichten müssen. Und auch für ein „Geisterspiel“ braucht man mehr Personal als die 22 Spieler und den Schiedsrichter. Aber die DFL hat signalisiert, dass nur gut 200 Menschen für Durchführung und Übertragung eines Spiels notwendig sind, davon ungefähr 120 im Innenraum. Unsere Stadien sind groß genug, um abseits des Platzes die Abstandsregeln sicher einhalten zu können. Natürlich müssen die Spieler getestet werden und gesund sein, wenn sie auflaufen. Die Tests müssen Vereine und Liga selbst bezahlen, denn der Profifußball ist nun mal nicht nur eine Sportart, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftszweig. Ein vollständiger Abbruch der Saison aber würde die Bundesliga-Vereine etwa 750 Millionen Euro an TV-Geldern kosten. Dann droht manchem Club die Insolvenz, auch dem einen oder anderen Traditionsverein. Einen Bonus verdient der Profifußball nicht – aber auch keinen Malus, wenn unser Land jetzt langsam wieder anfährt. Ich freue mich darauf, wenn der Ball wieder rollt!

Alexander Graf Lambsdorff(53) ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Er gehörte vorher dem EU-Parlament an.