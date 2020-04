Es ist zum Haareraufen

Das Kontaktverbotin Zeiten der Corona-Krise kann belasten – im Alltag, psychisch und familiär. Wie gehen unsere NWZ-Redakteure damit um? Wie leben sie in diesen Zeiten?

Heute: Hergen Schelling

Alle sechs bis acht Wochen gehe ich zum Friseur. Der nächste Termin war für die zweite Märzhälfte geplant. Da habe ich mich aber geschnitten. Leider hat mich sonst niemand geschnitten und wird das auch in nächster Zeit nicht tun. Beim letzten Mal, als meine Haare die Schultern berührten, war Helmut Schmidt noch Kanzler. Damals sahen aber fast alle in meiner Generation so aus – heute nur noch Richard David Precht.

Vielleicht macht Corona mich ja auch zum Philosophen. Jedenfalls komme ich in diesen Tagen auf ganz neue Gedanken. Und habe viele Fragen. Unter anderem eben diese: Wann bekomme ich wohl den nächsten Friseurtermin?