Demo gegen Treffen der NPD

Eschede Etwa 120 Menschen haben am Samstag nach Veranstalterangaben gegen ein Neonazi-Treffen auf einem Hof in Eschede bei Celle protestiert. Organisiert hatte die Veranstaltung das Celler Forum gegen Gewalt und Rechtsextremismus.

Auf dem Hof fand ein als „Erntedankfest“ bezeichnetes Treffen von NPD, ihrer Nachwuchs-Organisation „Junge Nationaldemokraten“ und den rechtsextremistischen „Düütschen Deerns“ statt. Die Immobilie ist nach Angaben des Celler Forums im Besitz dem niedersächsischen NPD-Landesverbandes. In den vergangenen Jahren hatten Rechtsextremisten dort immer wieder „Sonnenwendfeiern“ und „Erntefeste“ gefeiert. Eigentliches Ziel dieser Zusammenkünfte ist es dem Forum zufolge, in der Neonazi-Szene Kontakte zu pflegen, Termine abzusprechen und neue Aktionen vorzubereiten. „Wir wollen deutlich zeigen, dass wir mit dem, was dort vorgeht, überhaupt nicht einverstanden sind und laut und deutlich aufzeigen, was dort passiert“, hieß es im Aufruf zur Demonstration.