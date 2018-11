Es war die prägende Zeit einer langjährigen Kanzlerschaft: Zehntausende Menschen überquerten die Grenzen und strömten, voller Hoffnung auf ein besseres Leben, in das ach so gelobte Land. Viele Einheimische empfingen sie mit offenen Armen und der Botschaft, hier am richtigen Platz zu sein. Auch ich winkte ihnen freundlich zu. Es war 1989, und ich beobachtete als kleiner Junge von einer Fußgängerbrücke über der A24 Berlin-Hamburg aus, wie Hunderte seltsam anmutende Autos aus Richtung der gerade geöffneten DDR ihre Entdeckungsreise gen Westen starteten.

Dieser Moment war zweifelsohne der Höhepunkt in der 16-jährigen Regentschaft des damaligen Kanzlers Helmut Kohl. Und dennoch tanzen wir am 3. April, dem Jahrestag seiner Geburt, nicht freudestrahlend um nach seinem Bilde geformte Statuen herum.

Denn den deutschen Regierungschefs der näheren Vergangenheit ist es nicht gelungen, ihr Amt so zu verlassen, dass ihnen für den Rest ihres Lebens und darüber hinaus vorbehaltlose Anerkennung, geschweige denn Zuneigung entgegenschlug. Ein Schicksal, das auch Angela Merkel treffen wird.

Denn bei der Frage „Was bleibt?“ wird die Antwort wohl auf ewig Merkels Ausspruch „Wir schaffen das!“ lauten. Gemeint und zu Beginn auch verstanden als Motivation für die vielen Menschen, die während der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 mit aller Kraft ihre Hilfsbereitschaft demons­trierten, wurden der Kanzlerin diese drei Worte fortan immer wieder aufs Brot geschmiert, bis sie und die Große Koalition an diesem Brocken zu ersticken drohten. Sie werden in der Erinnerung auf ewig verbunden bleiben mit einer Politik, an deren Ende eine euroskeptische Randpartei, angefüttert mit den Ängsten der Wutbürger sowie dumpfen Parolen vom rechten Rand, zum Schrecken der einstigen Volksparteien namens AfD mutierte.

Merkel begibt sich damit in eine Tradition von Regierungschefs, die vor allem mit ihren negativen Seiten im kollektiven Gedächtnis haften geblieben sind. Während Konrad Adenauer und Willy Brandt wie politische Heilige verehrt werden und nach Helmut Schmidt kurz nach seinem Tod ein ganzer Flughafen benannt wurde, spricht man über Kohl und Merkels Vorgänger Gerhard Schröder zwar respektvoll, aber nicht gerade schwärmend. Kohl hat sich durch sein „Ehrenwort“ und der Weigerung, die Spender hinter den schwarzen CDU-Kassen zu nennen, seinen eigenen Sockel zerstört, auf dem man die Statue des „Kanzlers der Einheit“ hätte bauen können. Basta-Kanzler Schröder werfen indes viele Genossen bis heute seine Politik in Richtung Hartz IV vor, die ihnen genauso unsozialdemokratisch scheint wie seine lukrative Aufsichtsratskarriere nach der Kanzlerschaft.

An Merkel wird auf ewig die Politik rund um die Flüchtlingswelle haften. Zumal sie trotz vieler Jahre im Amt wenig dafür getan hat, mit anderen Themen in aller Munde zu bleiben. Während Schröder immerhin eine Agenda hatte (auch wenn sie nicht jedem schmeckte), geriet Merkel nicht in den Verdacht – frei nach Helmut Schmidt – mit eigenen Visionen zum Arzt zu müssen.

Beim Atomausstieg hing sie ihr Fähnchen nach dem Wind. Bei der „Ehe für alle“ sprang sie auf einen Zug auf, der auch ohne ihr Zutun längst rollte. Die Suche nach weiteren Weichenstellungen wird es dann schon sehr schwierig. Es müsste daher schon ziemlich viel passieren, damit in einigen Jahrzehnten die X-te Auflage der Großen Koalition im Angela-Merkel-Haus verhandelt wird.

