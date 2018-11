Es war der Sommer 2006, in dem Angela Merkel Neuland entdeckte. Bis dahin lagen für die noch recht frische Kanzlerin aus der Uckermark Fußball und Internet so weit entfernt wie die Erde vom Mond oder Bonn von Berlin.

Doch im besagten Sommer ging die Regentin so richtig steil: Just in der Woche des Eröffnungsspiels der Fußball-WM 2006 startete sie unter www.bundeskanzlerin.de ihre Online-Kolumne ans Volk („Liebe Landsleute!“). In ihrer ersten Rede (Reichstag im Hintergrund, Brille auf der Nase) forderte sie ihre Mitbürger auf, ihr Bestes zu geben. „Wir wollen zeigen, dass Deutschland zu Spitzenleistungen fähig ist, nicht nur im Fußball!“

Dabei war ihre Zuneigung zur „wichtigsten Nebensache der Welt“ keine Liebe auf den ersten Blick. Noch als Umweltministerin bekannte sie in den neunziger Jahren freimütig, dass sie sich für Sport nicht interessiere. Während der Fußball-Europameisterschaft 1996, bei der Oliver Bierhoffs „Golden Goal“ Deutschland den Titel sicherte, paddelte Merkel lieber in Masuren.

Für das Endspiel der WM 2002, in dem die DFB-Elf mit 0:2 gegen Brasilien unterlag, ließ sie laut gut unterrichteter Kreise den Ehemann im fernsehlosen Wochenendhaus allein zurück, um sich immerhin durchzufragen, wo sie denn Fußball schauen könne.

Wer Angela Merkel vier Jahre später beim berühmt-berüchtigten „Sommermärchen“ beobachtete – eine auf der Tribüne singende, tanzende, jubelnde und mitleidende Frau – musste indes annehmen, sie sei das Maskottchen der Nationalmannschaft.

Knapp ein Jahrzehnt lang gingen die politischen Erfolge einher mit dem Aufstieg der Bundeskicker. Kaiser (Beckenbauer), Klinsmann (Teamchef), Kanzlerin (Merkel) – das Dreigestirn des Fußballs wurde zum Medienereignis.

Im Herbst 2010 kam es schließlich zum Tabubruch: Angela Merkel (Frau!) besuchte nach dem Länderspiel gegen die Türkei die deutsche Umkleidekabine (Männer!). Das Foto des teilentblößten Spielers Özil und der Kanzlerin im grünen Blazer ging um die Welt, löste damals allerdings (noch) keine diplomatische Verwerfung aus.

Der Frankfurter Soziologe und Politikwissenschaftler Norbert Seitz hat bereits 1990 in seinem Buch „Kohl und Maradona. Politik und Fußball im Doppelpass“ über die Analogie geschrieben. Es mag kein Zufall sein, dass zum Ende der Ära Merkel auch die Leistungskurve der Nationalmannschaft nach unten zeigt.

Dabei war die Symbolik klar: Der Aufschwung im Fußball war auch der gelungenen Integration junger Spieler mit ausländischen Wurzeln zu verdanken. Dies zu betonen, wurden die Funktionäre in Kanzleramt und Fußballbund nicht müde.

Besonders angetan hatte es ihr dabei Mesut Özil. Immer wieder haben sich beide über die Jahre getroffen, nach dem WM-Sieg 2014 erneut in der Kabine, diesmal in den Katakomben des Maracana-Stadions im brasilianischen Rio de Janeiro. Küsschen, Umarmungen, Selfies – was man eben so macht im Taumel des Erfolges. Als sich der türkischstämmige Spieler allerdings mit seinem Erdogan-Posing erst vom guten politischen Geschmack und anschließend aus der Nationalelf verabschiedete, verlor die Kanzlerin indes kein Wort mehr über ihren einstigen Liebling.

Dass Özil über seine Kanäle in den Sozialen Netzwerken mit 70 Millionen Followern unter verbalem Getöse abgetreten ist, darüber konnte die Kanzlerin nach dieser Vorgeschichte eigentlich nicht hinwegsehen. Doch Merkel blieb ihrem Prinzip treu: Je heftiger die Debatten in Sozialen Medien und in immer kürzeren Aufmerksamkeitsspannen aufwallen, umso defensiver tritt sie auf.

Im Herbst 2018 schließt sich der Kreis: Die WM 2006 war ein abgekartetes Spiel, Integration im deutschen Fußball ist stark erfolgsabhängig, Bundestrainer und Bundeskanzlerin werden bald in den Ruhestand gehen. Und vermutlich wird Merkel dann auch das Internet abschalten!

