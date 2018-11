Ich nehme es vorweg: Geboren in Bremen bin ich sozialdemokratisch geprägt. Aufgewachsen unter den Bremer Bürgermeistern Klaus Wedemeier und Henning Scherf, war klar, bei welcher Partei mit Erlangen des Wahlrechts mein Kreuzchen landen würde. Damit bin ich in gewisser Weise auch der Familientradition treu geblieben und, während ich aufs Abitur zusteuerte, sogar in die SPD eingetreten. Umso schockierter war ich, als Angela Merkel am 18. November 2005 zur Bundeskanzlerin gewählt wurde und damit meinen geschätzten Gerhard Schröder ablöste – auch wenn dieser es in der damaligen TV-Elefantenrunde am Wahlabend nicht wahrhaben wollte und den Wahlsieg Merkels einfach abstritt. Der Auftritt war legendär, und eine Zeit lang wollte ich genauso wenig wie Schröder glauben, dass Helmut Kohls politische „Tochter“ unser Land regieren sollte. Der Stachel saß tief, das konnte doch nicht angehen.

Aber bekanntlich kam es so, und auch ein vor Selbstbewusstsein und an diesem Wahlabend gar vor Selbstüberschätzung strotzender Schröder musste einsehen, dass Merkel das Rennen gemacht hatte und ins Kanzleramt einziehen würde. Dort regiert „Angie“ bekanntlich bis heute, auch wenn ihre Tage offenbar gezählt sind. Zweimal, 2009 und 2013, habe ich versucht, durch mein Kreuzchen dazu beizutragen, dass Merkel einpacken kann – vergeblich. Voriges Jahr war es dann soweit.

Ich, mittlerweile wieder parteilos, aber im Herzen immer noch ein „Roter“, bin über meinen sozialdemokratischen Schatten gesprungen und habe Merkel gewählt. Nicht nur, weil ich mit ihrem unsympathischen Herausforderer Martin Schulz nichts anfangen konnte, sondern tatsächlich aus Überzeugung.

Angela Merkel hat während ihrer Amtszeit und vor allem in der Flüchtlingskrise stets Haltung und vor allem Rückgrat bewiesen. Ob ihre Flüchtlingspolitik nun in allen Ausprägungen richtig war, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber Merkels Botschaft war und ist richtig: Deutschland ist ein starkes Land, das von der Vielfalt seiner Menschen, egal welcher Herkunft und Hautfarbe, lebt. Das muss nicht zwangsläufig heißen, für eine ungebremste und unregulierte Zuwanderung einzutreten. Es geht dabei um eine Grundhaltung anderen Menschen gegenüber. Merkel hat sich nie beirren lassen und stets an ihren Grundwerten festgehalten. Unaufgeregt, überlegt und souverän hat sie Deutschland in den Jahren ihrer Regierungszeit in eine überwiegend komfortable Gegenwart geführt.

Mittlerweile schätze ich Angela Merkel, habe meinen Frieden mit ihr gemacht. Ihre ruhige, nachdenkliche Art und ihre Weise, Probleme zu analysieren und zu lösen, lässt sich durchaus ins Private oder in den Arbeitsalltag übertragen. Etwas bedächtiger durch die Welt zu gehen, politisch nicht allzu sehr zu poltern und zu polemisieren und stattdessen etwas mehr dem „Modell Merkel“ – nach dem Motto „Erst nachdenken, dann reden“ – folgen, würde diesem Land guttun und Parteien am rechten Rand den Boden entziehen. Die Lösungen für Probleme sind oft nicht so einfach, wie dargestellt – auch, wenn sich damit offenbar Wahlerfolge erzielen lassen.

Bleibt zu hoffen, dass die CDU mit ihrer im Dezember neu zu wählenden Spitze nicht nach rechts rückt, sondern das „C“ im Parteinamen nach dem Vorbild der jetzigen Amtsinhaberin weiter mit Leben und politischen Inhalten füllt.

Ein Online-Spezial mit dem Titel „Das Ende der Ära Merkel“ unter www.nwzonline.de/merkel-aera