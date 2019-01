Essen Es ist kurz nach 0 Uhr in der Silvesternacht, im Essener Stadtteil Frintrop stehen viele Feiernde vor den Häusern und zünden gut gelaunt Unmengen an Feuerwerk. Auch mein Begleiter und ich stehen unmittelbar an der Frintroper Straße. Plötzlich rast ein Wagen den Berg herauf, ohne Licht, aber mit eingeschaltetem Warnblinker. Mit geschätzten 70 Kilometern pro Stunde fährt er an uns und an mehreren Gruppen vorbei, die ungläubig hinterherschauen.

Ein junger Mann mit Feuerwerk in der Hand tritt wenige Meter von mir entfernt aus einer Gruppe heraus – alle dem Aussehen nach Südeuropäer. Als der silberfarbene Mercedes heranrast, kann sich der Mann mit einem Sprung hinter einen parkenden Lieferwagen gerade noch retten. Offensichtlich hätte der Pkw-Fahrer den Zusammenstoß billigend in Kauf genommen.

Zunächst dachte ich, der oder die Fahrerin hätte einen Notfall. Partner im Krankenhaus, Frau im Kreißsaal. Vielleicht auch einfach verwirrt. Erst, als mir am nächsten Tag ein besorgter Kollege schreibt, erkenne ich: In der Silvesternacht ist allem Anschein nach ein Amokfahrer an mir vorbeigefahren. Bevor er den Berg hochgerast ist, hatte er nach Angaben der Polizei schon mehrere Menschen in Bottrop verletzt – einen davon schwer. Außerdem soll der mutmaßliche Täter zuvor in Essen – nur wenige Kilometer von der Frintroper Straße entfernt – versucht haben, auch an einer Haltestelle Personen zu treffen. Auch diese konnten sich retten.

So schnell wie der Fahrer kam, ist die gespenstische Situation wieder vorbei. Der Mann, der sich mit einem Sprung retten konnte, scheint sich wieder berappelt zu haben, seine Begleiter sind aufgeregt – die Stimmung ist gekippt.

Wenig später sind Polizei und Krankenwagen vor Ort. Wie es von der Polizei heißt, wurde der Mann mit türkischen Wurzeln an der Frintroper Straße vom Fahrer erfasst und am Fuß verletzt. Mittlerweile sitzt der 50-Jährige mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.