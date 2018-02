Essen /Berlin /Hannover Nach dem Aufnahmestopp für Migranten bei der Essener Tafel hagelt es Kritik an der Entscheidung des Vereins. Sozial- und Integrationsverbände und auch Tafeln in anderen Bundesländern halten das Essener Verhalten für falsch.

Der Dachverband „Tafel Deutschland e.V.“ betont, die Hilfe der gemeinnützigen Essensausgaben sei für alle gedacht, die dieser Unterstützung bedürften. „Man diskriminiert ja eine Gruppe. Das widerspricht eigentlich den Grundsätzen der Tafeln. Da muss man andere Wege finden“, sagte auch Manfred Jabs, Chef der Tafeln in Niedersachsen und Bremen, am Freitag. „Wir haben keine Tafeln in Niedersachsen und Bremen, die sagen: Wir geben nur an Deutsche aus“, sagte Jabs. Alle Kunden würden gleich behandelt. Ähnlich äußerten sich die Landesverbände Hessen und Thüringen.

Die Essener Tafel verteidigte am Freitag die Entscheidung. „Ich stehe dazu“, sagte der Vereinsvorsitzende Jörg Sartor. Die Reaktionen, die er erhalte, seien zu 80 Prozent positiv, berichtete er. Über den Entschluss, vorerst keine weiteren Migranten neu aufzunehmen, sei im Vorstand der Tafel lange diskutiert worden. „Wir wollten erreichen, dass der Weg in die Tafel für alle wieder offen ist“, sagte Sartor. Zuletzt seien aber weniger Alleinerziehende und Rentner gekommen. Der Aufnahmestopp sei nur eine vorübergehende Maßnahme, „wahrscheinlich nicht über den Sommer hinaus“.

Bei der Essener Tafel, die Nahrungsmittelspenden weitergibt, müssen sich Interessenten registrieren. „Da aufgrund der Flüchtlingszunahme in den letzten Jahren der Anteil ausländischer Mitbürger bei unseren Kunden auf 75 Prozent angestiegen ist, sehen wir uns gezwungen, um eine vernünftige Integration zu gewährleisten, zurzeit nur Kunden mit deutschem Personalausweis aufzunehmen“, erläutert der Verein Essener Tafel auf seiner Internet-Seite. Gerade ältere Nutzerinnen sowie alleinerziehende Mütter hätten sich von den vielen fremdsprachigen jungen Männern in der Warteschlange abgeschreckt gefühlt, bei denen er teilweise auch „mangelnden Respekt gegenüber Frauen“ beobachtet habe, hatte Sartor bereits erklärt.