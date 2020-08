Kanzler-Kandidatur: Wie Laschet im Fernduell punkten will

Essen /München Keine Kutsche, keine Bootsfahrt, auch kein Schloss und kein Barock – NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bleibt mit der Kanzlerin lieber auf festem Boden. Auf Glanz und Glamour verzichtet er, wählt ganz bewusst eine andere Form der Inszenierung als sein möglicher Rivale im Rennen um die Kanzlerkandidatur, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), als der Anfang Juli Merkel im Spiegelsaal von Schloss Herrenchiemsee empfangen und hofiert hatte. Die Bilder des Besuchs der Kanzlerin am Dienstag im Düsseldorfer Ständehaus sind längst nicht so schillernd wie die zuvor aus Bayern.

Laschet als Anti-Söder

Von einem „Arbeitstreffen“ ist die Rede, und Laschet, der CDU-Chef werden und Merkel als Kanzler beerben will, gibt den besonnenen Krisenmanager an ihrer Seite. Laschet in der Rolle des Anti-Söder, der sachlich, nüchtern und freundlich das Programm abspult. Auch dieses Treffen steht ganz im Zeichen der Corona-Krise. Doch richten sich die Augen natürlich auf den NRW-Präsidenten. Im Dezember will er sich auf dem Bundesparteitag zum neuen CDU-Chef wählen lassen. Seit Monaten liefert er sich ein Fernduell mit dem CDU-Vorsitzenden Markus Söder im Kampf um die Kanzlerkandidatur. Während sich Bayerns Ministerpräsident – von Beginn an der Seite Merkels – für weitgehende Corona-Beschränkungen ausgesprochen hatte, trat Laschet sehr zum Ärger der Kanzlerin früh für Lockerungen ein, hat seinen Kurs inzwischen wieder geändert.

Kräftemessen mit Söder – da bietet der Merkel-Besuch die Chance, zu punkten, an der Seite der Kanzlerin zu glänzen und Boden zu Söder gutzumachen.

Wer hat den Segen?

Wer kann mit dem Segen der Kanzlerin rechnen? Merkel will nicht Partei ergreifen, doch spart sie nicht mit Lob für Laschet. „Als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bringt er viele Qualitäten mit sich“, erklärt die Regierungschefin und versichert, sich nicht einmischen zu wollen. „Wenn Sie das größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland regieren, in einer Koalition CDU/FDP, die effizient arbeitet, die nicht durch besonders viel Streitereien auffällt, dann ist das zumindest ein Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat“, sagt sie und geht noch einen Schritt weiter: Wer an der Spitze der CDU stehe, müsse auch bereit und fähig sein, Kanzler zu sein. Als einen Ritterschlag für Laschet will sie dies noch nicht verstehen. Vorteil Laschet, der an diesem Tag punkten kann.

Merkel mahnt

Unterdessen übernimmt die Kanzlerin wieder die Rolle der Corona-Krisenmanagerin, mahnt zur Vorsicht und schließt weitere Lockerungen der Beschränkungen angesichts der steigenden Infektionszahlen erst einmal aus. Schließlich habe sich die Zahl der neuen Corona-Fälle in den vergangenen drei Wochen verdoppelt: „Ich bin sehr dankbar, wenn Bußgelder verhängt werden für das Nichttragen von Masken oder Ähnlichem.“