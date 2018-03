Tafel nimmt wieder Ausländer auf

Essen Die Essener Tafel will den umstrittenen Aufnahmestopp für Ausländer voraussichtlich Ende März aufheben. Wie die Stadt Essen am Sonntag mitteilte, beschloss ein „Runder Tisch“ am Freitag, „die derzeitigen vorübergehend eingeführten Beschränkungen schnellstmöglich aufzuheben“. Sollte es zukünftig erneut zu Engpässen kommen, sollten besonders Alleinerziehende, Familien mit minderjährigen Kindern sowie Senioren – egal welcher Herkunft – bevorzugt aufgenommen werden. Darüber hinaus wird die Essener Tafel ihre Kernzielgruppe um die Gruppe der über 50-jährigen Essener erweitern, die Arbeitslosengeld oder Hartz IV erhalten.