EU-Kommission bremst Ausbau des Glasfasernetzes

Frage: Herr Dr. Althusmann, gemeinsam mit Ihren Amtskollegen haben Sie an die EU-Kommission geschrieben, um die digitale Infrastruktur mit Glasfaser-Anschlüssen ausbauen zu können. Wo liegt das Problem?

Althusmann: Die Corona-Krise hat uns schonungslos vor Augen geführt, wie wichtig eine leistungsfähige und flächendeckende Breitband-Versorgung für einen Industriestandort wie Deutschland ist. Wenn wir digital fit sein wollen für die Zukunft und zugleich resistenter gegen Krisen, müssen wir das Glasfasernetz schneller ausbauen. Überall dort, wo die Telekommunikationsunternehmen dies nicht machen, kann der Staat mit Fördermitteln einspringen. Das notwendige Geld und der Wille dafür sind auch in Niedersachsen vorhanden – allerdings steht dem eine entscheidende bürokratische Hürde der EU im Weg: die sogenannte Aufgreifschwelle. Die besagt, dass eine staatliche Förderung nur zulässig ist, wenn an dem jeweiligen Ort innerhalb der kommenden drei Jahre eine Bandbreite von mindestens 30 Mbit/s nicht erreicht wird, wenn es sich also um einen sogenannten weißen Fleck handelt. Den aktuellen Zahlen zufolge besteht für Niedersachsen eine Breitbandverfügbarkeit im Bereich 1 GBit/s von 51,3 Prozent – das entspricht Platz 3 der Flächenländer, hinter Bayern und Schleswig-Holstein. Das reicht aber noch nicht. Daher würde es aus unserer Sicht auch nicht helfen, die Aufgreifschwelle hochzusetzen, wie es in der EU-Kommission diskutiert wird. Sie sollte endgültig gekippt werden, damit Mitgliedsstaaten, die auf Glasfaser setzen, nicht länger gebremst, sondern endlich mit dem Ausbau durchstarten können. Dafür appellieren wir an die zuständige EU-Kommissarin und an die Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Frage: Liegt die Entscheidung, die sogenannte „Aufgreifschwelle“ zu ändern, allein bei der Kommission? Oder haben die EU-Staaten ein Mitspracherecht?

Althusmann: Die Kommission könnte die Maßnahme im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens genehmigen. Die Entscheidung liegt also allein in Brüssel.

