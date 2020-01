EU und USA feilen in Davos an Handelsabkommen

Trotz eines ersten Gesprächs mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gibt sich US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit hart. „Sie müssen sich jetzt beeilen“, rief er den Europäern beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu. Von der Leyen zeigte sich hingegen zuversichtlich, schon bald ein Handelsabkommen der EU mit den USA abschließen und damit Strafzölle noch verhindern zu können. Was beim Tête-à-Tête in Davos herauskam und wie NWZ-Redakteur Thomas Haselier das Weltwirtschaftsforum bewertet, lesen Sie im Innenteil.imago-BILD: