Fachfrau und migrationspolitische Sprecherin

Die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg (39) will nach heftiger Gegenwehr ihr Amt nun im September beim Parteitag der Liberalen vorzeitig zur Verfügung stellen. In einer Erklärung vom Montag heißt es: „Ich nehme zur Kenntnis, dass der Vorsitzende sich nun erklärt hat, mit mir in der Position als Generalsekretärin der FDP nicht zusammenarbeiten zu wollen und heute einen neuen Generalsekretär vorzuschlagen.“

Teuteberg, gebürtige Brandenburgerin, wurde erst im April 2019 mit großer Mehrheit zur Generalsekretärin gewählt. Damals standen mehrere Wahlen in den neuen Bundesländern an. Sie gilt als ausgewiesene Fachfrau, aber als zu zurückhaltend für den Posten der Generalsekretärin einer Partei in der Opposition. Dem Bundestag gehört Teuteberg seit 2017 an. Sie ist Obfrau der Fraktion im Innenausschuss und migrationspolitische Sprecherin. Von 2009 bis 2014 gehörte die Juristin dem brandenburgischen Landtag an.