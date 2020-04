Falsches Signal

Zunächst sei gesagt: Ich bin Fußballfan, habe selbst in der Jugend begeistert gespielt, im Sturm des BC Oberzier. Dennoch: Geisterspiele der Bundesliga sind jetzt eine schlechte Idee. Zunächst gefährden sie natürlich die Spieler. Covid-19 überträgt sich beim Sprechen und Atmen. Körperkontakt und Hechelatmung auf kürzester Distanz im Zweikampf sind quasi wie gemacht für die Übertragung. Wenn Spieler erkranken, drohen ihnen durchaus auch schwere Verläufe mit eventuellem langfristigen Verlust von Lungenfunktion, was das Ende der Laufbahn sein könnte. Wichtiger aber noch sind die falschen Signale, die von den Spielen ausgehen würden. Zunächst fehlt es uns immer noch an genug Tests, um in Pflegeheimen und in Krankenhäusern routinemäßig das Personal zu testen. Gleichzeitig wären auch mehr Tests in Schulen und bei den Eltern von Schülern sehr sinnvoll. Wie will man vermitteln, dass dann Zehntausende Tests an Spielern verbraucht werden, nur damit der Fußball stattfinden kann?

Und wie will ich begründen, dass bereits wieder Fußball gespielt werden kann, andere Sportarten aber außen vor bleiben? Wie gehen wir mit den Spielen um, wenn die Zahl der Infizierten wieder steigen wird? Gerade bei jungen Leuten sind wir in den nächsten Wochen auf ihre Mithilfe zur erfolgreichen Eindämmung der Pandemie angewiesen. Sie sollen die Abstände einhalten und öffentliche Ansammlungen vermeiden. Gleichzeitig erlauben wir aber den Fußballern, die Abstände zu unterschreiten und sich gegenseitig zu gefährden. Bei jungen Leuten wird der Eindruck entstehen, dass die Sache für junge gesunde Menschen halb so wild ist.

Karl Lauterbach(57) ist Mediziner und Gesundheitspolitiker. Er gehört der SPD-Bundestagsfraktion seit 2005 an.