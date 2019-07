Farbenfrohes Spektakel beim Schützenumzug

Unter den Tausenden von Teilnehmern beim Schützenumzug in Hannover war auch der Reiter Fanfarenzug Höven (Kreis Oldenburg). Der Schützenausmarsch durch die Innenstadt von Hannover mit rund 10 000 Teilnehmern gilt als weltweit größter Schützenfest-Umzug. Etliche Vereine marschierten in Uniform, obwohl die Sakko-Pflicht für den Umzug im Vorfeld wegen der hohen Temperaturen aufgehoben worden war. An der Spitze des Schützenausmarsches lief sichtlich gut gelaunt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil – in Sakko und mit Strohhut.dpa-BILD: