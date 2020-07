Schäfer mit dem schönsten Bock

Faßberg Der schönste Heidschnuckenbock des Jahres kommt aus dem Landkreis Celle. Ein Bock vom Heidschnuckenhof Jeversen in Wietze habe die Jury überzeugt, sagte Mathias Brockob, Berater des Verbandes der Lüneburger Heidschnuckenzüchter, beim 71. Heidschnuckentag am Donnerstag. Mehr als 30 junge Zuchtböcke wurden in Faßberg prämiert und versteigert. Die genügsamen Schafe mit dem langen, grau-schwarzen Vlies sind die Symboltiere der Lüneburger Heide. Es gibt nach Schätzungen des Verbandes noch knapp 12 000 in Niedersachsen.