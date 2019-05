Pro: Von Reinhold Hilbers

Die Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen. Daher brauchen wir eine Begrenzung der Verschuldung und die Schuldenbremse. Die vergangenen Jahrzehnte haben leider bewiesen, dass man dem „süßen Gift der Verschuldung“ viel zu schnell erlegen ist, anstatt ernsthaft zu überlegen, wie mit dem Geld auszukommen ist, das uns die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler anvertrauen. Bund, Länder und Kommunen sitzen heute auf gewaltigen Schuldenbergen, die nicht weiter wachsen dürfen. Allein in Niedersachsen sind die Schulden seit 1967 von 2,7 Milliarden Euro auf aktuell rund 61,3 Milliarden Euro angewachsen. Dieser Anstieg bedeutet eine enorme Belastung. Die seit 2011 für den Bund und ab 2020 auch für die Länder verbindlich geltende Schuldenbremse macht damit endlich Schluss.

Die Schuldenbremse dient keinem Selbstzweck, sondern ist vernünftig und notwendig und zwingt dazu, Priorisierungen vorzunehmen und notwendige Reformen anzugehen. Solide Finanzen sind eine der wichtigsten Grundlagen für einen funktionierenden Staat, sie sind Garant für Stabilität und ökonomischen Erfolg. Das Land Niedersachsen hat mit dem Haushalt 2019 bewiesen, dass es möglich ist, ohne neue Schulden die Investitionen dennoch zu erhöhen.

Ich möchte der nächsten Generation keinen noch größeren Schuldenberg hinterlassen und deren Gestaltungsspielraum beschneiden. Deshalb hat Niedersachsen auch bereits mit der Tilgung von Altschulden begonnen.

Contra von Mehrdad Payandeh

Contra: Wer ein Eigenheim baut oder eine gute Geschäftsidee hat, leiht sich Geld. Dieses ist nicht versenkt, sondern klug angelegt. Kinder erben später Wohnungen, Arbeitsplätze entstehen. All dies ermöglichen Kredite. Niemand käme daher auf die Idee, Privatpersonen oder Unternehmen Schulden zu verbieten.

Nur die Politik legt sich selbst mit der Schuldenbremse immer engere Fesseln an. Die niedersächsische Landesregierung will diese sogar in die Landesverfassung aufnehmen. Die Folge: Künftig wären kreditfinanzierte Investitionen etwa in bezahlbaren Wohnraum, Schulen und Krankenhäuser oder schnelles Internet untersagt. Die Große Koalition würde kaputte Straßen, marode Schulen, Funklöcher hinterlassen.

Die niedersächsische Variante der Schuldenbremse wäre vor allem in Krisenzeiten gefährlich. Denn sie soll eine außerordentliche Kreditaufnahme nur dann erlauben, wenn eine Zweidrittelmehrheit im Landtag zustimmt. Feilschen im Parlament ersetzt aktive Krisenbewältigung. Das wäre in Notzeiten, in denen schnelles Handeln gefragt ist, verhängnisvoll.

Kurzum: Die Schuldenbremse ist ein Zukunftsrisiko, die niedersächsische Variante brandgefährlich. Durch sie verliert Niedersachsen seine Standortvorteile und wird abgehängt. Doch ohne Investitionen keine Arbeitsplätze. Ohne Arbeitsplätze keine Steuerzahler. Ohne Steuerzahler bleiben öffentliche Kassen leer. Das ist weder solide noch nachhaltige Finanzpolitik, sondern ein Eigentor.