Findelkind zieht in Gehege ein

Spaziergänger haben im Harz eine junge Wildkatze gefunden. Nun ist das Tier der neueste Zugang im Wildkatzen-Gehege in Bad Harzburg, wie der Geschäftsführer der Anlage, Harald Leiste, sagte. Auf dem Bild ist ein Artgenosse des Findelkindes zu sehen, der vor rund drei Jahren als eines der ersten Tiere in das Gehege einzog. Inzwischen leben dort sieben Wildkatzen, darunter zwei Weibchen. Zwei Tierpfleger kümmern sich um die Katzen. Besucher können die Tiere von einer Aussichtsplattform aus beobachten. Bis zu 200 Menschen kommen laut Leiste an normalen Tagen, an Wochenenden seien es bis zu 300. Archivbild: dpa