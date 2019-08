Dreijähriger tödlich verletzt

Fintel Ein dreijähriger Junge ist auf einem Bauernhof in Fintel bei Rotenburg/Wümme von einem landwirtschaftlichen Arbeitsgerät erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Bauer hatte am Donnerstagnachmittag nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Traktor rangiert, an dem das Gerät befestigt war, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Beim Hin- und Herfahren habe der Landwirt das Kind nicht bemerkt.