Steinmeier bittet um Vergebung

Fivizzano Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Italien um Vergebung für von Deutschen begangene Kriegsverbrechen gebeten. Bei einer Gedenkveranstaltung in Fivizzano in der nördlichen Toskana betonten er und Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella am Sonntag, die barbarischen Taten dürften nicht in Vergessenheit geraten. In Fivizzano hatten Soldaten der 16. SS-Panzergrenadier-Division „Reichsführer SS“ im August 1944 rund 400 Dorfbewohner brutal ermordet.