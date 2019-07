„Fliegende Tankstelle“ im Einsatz gegen den IS

Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) setzt die Luftwaffe das Transportflugzeug A400M erstmals als Tankflugzeug ein. Die Airbus-Maschine wurde am Freitag von Wunstorf (Region Hannover) aus in den Einsatz nach Jordanien verlegt, 21 Soldaten seien daran beteiligt, sagte ein Sprecher der Luftwaffe nach dem Start. Der Airbus soll als „fliegende Tankstelle“ für Kampfflugzeuge der Operation „Counter Daesh“ dienen. Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, erklärte in Wunstorf, dass Deutschland die erste Nation sei, die dieses Flugzeug in den Einsatz bringe. Der Kommodore des Lufttransportgeschwaders 62, Oberst Ludger Bette, verabschiedete die Soldaten: „Das ist ein besonderer Meilenstein und wichtig für unseren Verband.“ Betankungsflüge seien seit einem Jahr geprobt worden. Auch in Jordanien gibt es zunächst einige Tests. Da Kampfflugzeuge einen hohen Kraftstoffverbrauch haben, ist ihre Einsatzzeit begrenzt. Durch eine Luft-zu-Luft-Betankung kann diese erheblich verlängert werden.DPA-BILD: