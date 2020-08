Forderung Der Landesarmutskonferenz Niedersachsen: „Land braucht wieder eine Wohnungsbaugesellschaft“

Frage: Herr Gleitze, die Landesregierung hat eine Reform der „Mietenbremse“ auf den Weg gebracht. Danach soll der Preis für Neuvermietungen nur noch zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Was halten Sie von der Regelung?

Gleitze : Jeder Versuch ist aller Ehren wert. Die Mietpreisbremse in Berlin zeigt bereits erste Erfolge. Das wird auch in Niedersachsen in den Regionen greifen, die vom Preisanstieg besonders betroffen sind. Es wird nicht ohne Anlaufschwierigkeiten gehen. Wichtig ist, dass das Instrument überprüft wird und die Politik dann nachsteuert.