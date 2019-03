Foto statt Gemälde – Hannelore Kraft in Ahnengalerie

Knapp zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden als Ministerinpräsidentin von Nordrhein-Westfalen hat Hannelore Kraft (SPD, 57) einen Platz in der „Ahnengalerie“ der Düsseldorfer Staatskanzlei bekommen. Kraft enthüllte am Freitag zusammen mit ihrem Nachfolger Armin Laschet (CDU) ein Porträt, für das sie von Starfotograf Jim Rakete in Szene gesetzt wurde. Es ist das erste Foto in der Galerie der nun zehn ehemaligen Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens. Fast alle bisherigen Porträts in der Ahnengalerie sind Ölgemälde; Wolfgang Clement (SPD) hatte sich skizzieren lassen.dpa-BILD: