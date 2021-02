Frage des Tages: Sollen die Schulen wieder für alle öffnen?

Oldenburg Wenn sich am Mittwoch die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zum Corona-Gipfel trifft, wird es in erster Linie um die Zukunft der Schulen gehen. Seit Mitte Dezember haben die meisten Schülerinnen und Schüler kein Schulgebäude mehr von innen gesehen. Niedersachsen fährt derzeit einen Sonderweg: Hier wird in den Grundschulen und Abschlussklassen Distanzunterricht gegeben (Szenario B). Außerdem konnten Eltern hier entscheiden, dass ihr Kind täglich von zu Hause lernt (Szenario C).

Eltern, Kinder und Lehrkräfte – sie alle sind in diesen Wochen schwer belastet: Das Homeschooling zehrt an ihren Nerven, und jeder weiß, dass dieser Zustand alles andere als ideal ist.

Wie soll es nun – angesichts sinkender Inzidenzwerte deutschlandweit (und insbesondere im Nordwesten) einerseits, lauernder gefährlicherer Mutationen andererseits – weitergehen? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) rief bereits zur Vorsicht auf, auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, plädierte für einen vorsichtigen Kurs. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte zumindest eine längerfristige Strategie für Schulen und Kitas in Aussicht.

Wir wollen nun von Ihnen wissen: Sollen die Schule wieder für alle öffnen? Dies kann sowohl Unterricht im Szenario A bedeuten (alle Kinder kommen in die Schule), als auch im Szenario B (Wechselunterricht in halben Klassen).