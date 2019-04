Fragen Sie die Menschen auf der Straße

Betrifft: „Angst vor Kriminalität steigt – Dennoch nennt Seehofer Deutschland eines der sichersten Länder der Welt“, Politik, 3. April

Seit mehreren Jahren legen Polizei und Innenminister in schöner Regelmäßigkeit Kriminalstatistiken vor, die belegen, dass die Zahl der in Deutschland begangenen Straftaten immer kleiner wird. Alle Sender und Zeitungen berichten darüber. Und nahezu alle (...) weisen in ebensolcher Regelmäßigkeit darauf hin, dass die Bevölkerung trotzdem zunehmend Angst und Unsicherheit verspürt.

Ja, was ist der Grund für dieses Missverhältnis? Könnte es vielleicht daran liegen, dass jedes noch so kleine kriminelle Delikt (...) bis in unsere Wohnzimmer getragen wird? (...)

Statt immer wieder die Glaubwürdigkeit der Berichte infrage zu stellen, sollten die Medienvertreter vielleicht eine Recherche unter der Bevölkerung in Betracht ziehen. Fragen Sie doch mal die Menschen auf der Straße, wann sie zuletzt von einer Straftat, einer Bedrohung oder Belästigung in ihrer Wohngegend gehört haben. Der Arbeitskreis Kriminalprävention des Präventionsrates Oldenburg, in dem ich mitarbeite, hat das in einem als „sozialer Brennpunkt“ eingestuften Oldenburger Stadtteil getan. Unsere Statistik weist hier eine eindeutige Null aus. Aber allein die Frage und das Nachdenken darüber hat schon zu mehr subjektiver Sicherheit beigetragen.

Carsten Lienemann

Oldenburg