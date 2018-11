Fragen zur Einwanderung

Betrifft: „Pakt mit Pferdefuß – Was es mit dem ,Globalen Pakt für Migration‘ auf sich hat“, Analyse von Alexander Will, Meinung, 3. November

Ich möchte mich für die längere Darstellung der Pakt-Absichten bedanken: Ihre Analyse „Pakt mit Pferdefuß” hat aufgezeigt, was der Einwanderungspakt ist – ein Volksvernichtungsplan von ungewählten Auserwählten! Schon am Vortag zeigte die NWZin der dpa-Kurzinformation „Berlin wirbt weiter für Migrationspakt“ auf, dass die gezielte „Masseneinwanderung „irreversibel“ (nicht umkehrbare) Dauerschäden hinterlassen werde. (...) Man sollte wissen, dass die selbst ernannten Auserwählten kein Vaterland, keine Muttersprache und auch keine Heimatliebe kennen. Aktuell wäre auf den tätigen US-Militärstrategen Thomas P. M. Barnett hinzuweisen, der die Strategie der Globalisierer zur Erringung der Weltherrschaft darlegte: „Unser Planet steckt voller Spinner, die gegen die Vermischung von Rassen und Kulturen wettern und sich der Erkenntnis verschließen, dass die Logik der Ökonomie obsiegen wird und nur sie die Menschen überzeugen kann. Jawohl, ich nehme die vernunftswidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis. Doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, fordere ich: „Tötet sie.“ So sieht ihre Demokratie aus – fernab jeglicher Volksherrschaft..? Und dies kann ich nicht gutheißen.

Sigbert Wolf

Bad Zwischenahn