Fragwürdiger Kurs

Betrifft: „Deutsche wollen Bargeld nicht rausrücken“, Wirtschaft, 3. Januar

Das Plädoyer, das alles, was technisch möglich ist, auch umzusetzen ist, erscheint mir fragwürdig. Der langsam heranrückende Überwachungsstaat ist schließlich Ergebnis dieser Auffassung, dass alles technisch Mögliche auch eingesetzt werden soll. Mit der Bezahlung ausschließlich per Geldkarte und Smartphone würde ein weiterer Baustein zum gläsernen Bürger hinzugefügt. Mit der Umsetzung alles Möglichen rückt die „schöne, neue Welt“ (Huxley, Brave New World, 1932) immer näher.

Dr. Hans-Joachim Winzer

Rastede