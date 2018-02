Jesiden fürchten Massaker an Minderheiten

Frankfurt /Afrin Der Zentralrat der Jesiden fordert einen sofortigen Waffenstillstand in der syrischen Kurdenregion Afrin und einen Korridor nach Aleppo. „Die Kämpfe müssen unterbunden werden, um ein Massaker an religiösen Minderheiten zu verhindern“, sagte der Vorsitzende des Zentralrats, Irfan Ortac, der „Frankfurter Rundschau“. Die Region, in der jüngst türkische Soldaten einmarschiert waren, müsse wieder unter syrische Hoheit kommen, forderte Ortac. Die Menschen berichteten von absoluter Angst und Verzweiflung und seien von allen Seiten umzingelt.