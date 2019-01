Frankfurt /Bremen Ein ganztägiger Warnstreik an großen deutschen Flughäfen wird an diesem Dienstag die Reisepläne von Zehntausenden Passagieren durchkreuzen. Sowohl am größten deutschen Flughafen Frankfurt als auch an sieben weiteren Airports will das Sicherheitspersonal die Arbeit niederlegen. Ziel der Gewerkschaft ist, in der Tarifrunde den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.

Der Flughafenverband ADV warnte: „Das deutsche Flugnetz droht an diesem Tag lahmgelegt zu werden.“ Nach ADV-Berechnungen werden mindestens 220 000 Passagiere betroffen sein. Allein in Frankfurt fallen mindestens 570 der geplanten 1200 An- und Abflüge aus. Beginnen will „Verdi“ den Warnstreiktag um Mitternacht an den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen. Dort soll das Sicherheitspersonal den ganzen Tag nicht arbeiten.

Am Bremer Flughafen waren bereits am Montag 26 von 58 für Dienstag geplante Verbindungen gestrichen worden, so eine Sprecherin. Davon betroffen waren 18 Lufthansa-Verbindungen (München und Frankfurt) sowie je vier Eurowings-Flüge (Stuttgart) und KLM-Flüge (Amsterdam). Die Sprecherin riet Passagieren, sich vor der Anreise mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen. Auch könne man einen Blick auf die Fluginfo des Flughafens werfen (www.bremen-airport.com). Jedoch könne man dort „nur kommunizieren, was uns auch mitgeteilt wurde.“ Auch in Hannover waren bereits am Montag etwa die Hälfte der für Dienstag geplanten Flüge gestrichen worden.