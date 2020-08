Geständnis Im Lübcke-Prozess: „Es war falsch, grausam und feige“

Dokumentation

Der Verlauf desLübcke-Prozesses

Seit 2015 war der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke immer wieder wegen seines Einsatzes für Flüchtlinge bedroht worden. Im Juni 2019 wurde er im Garten seinen Wohnhauses im Kreis Kassel erschossen. Was im Prozess geschah:

Der Prozessverlauf: Vor dem Geständnis am Mittwoch zeigten insgesamt drei Vernehmungsvideos das Verhalten des Angeklagten Stefan Ernst in den mehrstündigen Vernehmungen. Die beiden ersten Versionen seines Geständnisses konnten kaum unterschiedlicher sein: Während in der ersten Videovernehmung ein mit den Gefühlen kämpfender und sichtlich aufgewühlter Mann schilderte, wie er nach langer Vorbereitung und Ausspähung Lübcke als Alleintäter erschoss, sprach er in den weiteren Vernehmungen von einem „Unfall“. Der Schuss habe sich versehentlich gelöst als der ebenfalls angeklagte Markus H. die Waffe hielt. Beiden Männern sei es nur darum gegangen, Lübcke einzuschüchtern und zu schlagen oder zu treten.

Die Angeklagten: Stephan Ernst betritt den Gerichtssaal im Anzug mit aufrechtem Blick, lässt sich fotografieren. Ganz anders Markus H., der am ersten Prozesstag im Kapuzenpulli erschien und sich einen Ordner vor das Gesicht hielt.

Die Familie des Opfers: Lübckes Familie will mit ihrer Teilnahme an dem Prozess ein Zeichen setzen, dass „Hass und Gewalt keinen Platz in unserer Gesellschaft haben sollen“. Die Ehefrau und beide Söhne zeigten in jeder Sekunde Haltung. Jan-Hendrik Lübke sagte aus und beschrieb den Alltag nach der Tag.