Frankfurt /Main Der Bauchschuss auf einen dunkelhäutigen Mann aus Eritrea im hessischen Wächtersbach war nach ersten Erkenntnissen rassistisch motiviert. „Wir gehen momentan ganz klar von einem fremdenfeindlichen Motiv aus“, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag. Das Opfer sei „aufgrund seiner Hautfarbe“ ausgewählt worden. Auch Hinweise aus der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Täters erhärteten diese Vermutung. Der 55-jährige Deutsche aus dem Ort habe wohl gezielt nach einem Opfer gesucht. Der 26-jährigen Eritreer sei dann offenbar ein Zufallsopfer gewesen.

Der Schütze hatte am Montagmittag in einer Industriestraße der Kleinstadt im Main-Kinzig-Kreis aus einem Auto heraus drei Schüsse auf den Afrikaner abgegeben. Einer davon traf diesen im Bauch. Augenzeugen benachrichtigten die Rettungsdienste und die Polizei. Das Opfer ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, sagte der Behördensprecher am Dienstag.

Gut drei Stunden nach der Tat wurde der 55-Jährige im nahe gelegenen Biebergemünd leblos in seinem Auto gefunden. Er hatte sich laut Generalstaatsanwaltschaft in den Kopf geschossen. Bei dem Mann seien zwei halbautomatische Waffen gefunden worden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden ein Abschiedsbrief sowie weitere drei Waffen sichergestellt, eine halbautomatische Pistole und zwei Langwaffen. Alle hätten sich legal in seinem Besitz befunden, hieß es. Der allein lebende Mann war Mitglied eines Schützenvereins.