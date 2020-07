Vernehmungen online zu sehen

Frankfurt /Main /Kassel Ausschnitte aus Vernehmungsvideos des mutmaßlichen Mörders von Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke sind auf der Online-Plattform Youtube veröffentlicht worden. Der moderierte Beitrag stammt vom Reportageformat „STRG_F“ von „funk.net“, dem Online-Angebot für junge Menschen von ARD und ZDF. Die Autoren geben in dem Bericht an, das Material sei ihnen zugespielt worden. In dem gut 25 Minuten langen Video werden seit Dienstagnachmittag kommentierte Ausschnitte gezeigt, in denen der wegen Mordes angeklagte Stephan Ernst sein mittlerweile zurückgezogenes Geständnis ablegt und schildert, wie die Tat geschehen sein soll. Bis Mittwochnachmittag hatten rund 300 000 Nutzer den Beitrag abgerufen.