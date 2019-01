Frankfurt (oder) Vor den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst wollen die Grünen mit Vorschlägen für eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West punkten. Der Bundesvorstand der Partei sprach sich auf einer zweitägigen Klausur im brandenburgischen Frankfurt (Oder) dafür aus, Fehler der Nachwende-Zeit aufzuarbeiten und den Austausch auf Augenhöhe zwischen Ost- und Westdeutschen zu fördern. Im Herbst werden in Brandenburg, Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. Zudem jährt sich der Mauerfall am 9. November zum 30. Mal.

Es gehe darum, „endlich eine Einheit auf Augenhöhe“ zu schaffen, sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Dienstag. Strukturschwäche oder große Unterschiede zwischen Arm und Reich gebe es nicht nur im Osten. Aber: „Einige der Probleme, die wir in der gesamten Bundesrepublik erleben, die zeigen sich eben gerade in Ostdeutschland wie unter einem Brennglas.“ Es gebe in diesem Jahr die Chance, eine „neue Gemeinsamkeit in Deutschland“ zu schaffen. Zu den Forderungen der Partei gehören ein Fonds zur Tilgung von Altschulden der Kommunen, ein Härtefallfonds für durch die Wende benachteiligte Berufs- und Rentengruppen und ein neuer „Soli für gleichwertige Lebensverhältnisse“ anstelle des bisherigen Solidaritätsbeitrags. Investitionen ins ostdeutsche Eisenbahnnetz sollen eine höhere Priorität bekommen und Behörden und Forschungseinrichtungen vorrangig in den Kohleregionen Ostdeutschlands angesiedelt werden.