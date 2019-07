Urteil gegen Ärztin Hänel aufgehoben

Frankfurt Die Verurteilung der Gießener Ärztin Kristina Hänel wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche ist aufgehoben. Hintergrund sei die Ende März geänderte Rechtslage, so das OLG Frankfurt. Das Landgericht Gießen müsse sich nun erneut mit dem Fall befassen (Az.: 1 Ss 15/19). Der Fall hatte in Deutschland eine breite Debatte ausgelöst. Die Allgemeinmedizinerin sieht in der Entscheidung allerdings keinen juristischen Erfolg. Es handele sich um eine Zeitverzögerung und „Ehrenrunde auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht“, sagte Hänel.