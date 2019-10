Franziskus schaut neidisch auf Federschmuck

Mitglieder eines indigenen Volkes mit bemalten Gesichtern und Federschmuck am Kopf trafen auf Papst Franziskus während der Eröffnungsmesse für die dreiwöchige Amazonas-Synode am Sonntag im Petersdom im Vatikan. Der Papst appellierte an die Bischöfe, sich für den Amazonas und seine indigenen Völker einzusetzen. dpa-BILD: