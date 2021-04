Zur Quote in der Medienbranche im Nordwesten: Allein zwischen Männern? – Von vier Frauen in Führungspositionen

Oldenburg Brauchen Frauen ein Quote, um in Führungspositionen zu kommen? Wie schaffen sie es überhaupt, in leitende Positionen eines Unternehmens zu kommen? Und wie sieht das in der Medienbranche bei uns in der Region, sprich im Nordwesten, aus?

SKN-Geschäftsführerin Gabriele Basse Zwischen Empathie und unbequemen Entschlüssen

Redakteurin Eva Dahlmann-Aulike hat sich in ihrem Essay jüngst dafür ausgesprochen, dass eine Frauenquote allen Beteiligten gut tun würde. „Warum – verflixt nochmal – ist die Quote immer noch Thema?“, fragte sie und lieferte sogleich eine Antwort: „Weil sich Gleichberechtigung nicht von selbst einstellt. Ohne Zwang wird das nichts. Weder in der Wirtschaft noch in der Politik, in Kultur oder Medien. Seit Jahren verändert sich nicht genug. Es ist ein Armutszeugnis für ein Land, dass sich für modern hält: Von den 28 Staaten der EU liegt Deutschland nur auf Platz 12 des Gender Equality Index und damit unter dem EU-Durchschnitt.“

Redaktionsleiterin Cornelia Lüers Bewusste Auszeit von der Arbeit genommen

Wie sieht dies nun konkret vor Ort aus? Wie sind Frauen in der Region in leitende Positionen gekommen? Und welche Hürden mussten sie nehmen? Darüber haben wir mit vier Frauen aus der Region gesprochen, die führende Posten in ihren Unternehmen innehaben.

NWZ-Geschäftsführerin Stephanie von Unruh Ohne Ängste deutlich die eigene Meinung sagen

Gabriele Basse ist eine der Geschäftsführerinnen von SKN Druck und Verlag, Cornelia Lüers arbeitet als Redaktionsleiterin für das Jeversche Wochenblatt, Stephanie von Unruh ist Geschäftsführerin der Nordwest-Zeitung und Gaby Schneider-Schelling ist die stellvertretende Chefredakteurin der NWZ.