Freitag Für Meinung: Klimagerechtigkeit ist Handarbeit

Oldenburg Vom 23. bis zum 28. August hieß es wieder: Auf geht’s, ab geht’s Ende Gelände! Das Bündnis „Ende Gelände“ rief wieder zu massenhaften gewaltfreien Blockadeaktionen gegen Kohle- und Erdgasinfrastruktur im Rheinland auf. Seit 2015 finden die Massenaktionen des Zivilen Ungehorsams jährlich statt, 2019 sogar zweimal. Natürlich stand auch diese Aktion, wie jede Protestaktion im Corona-Jahr 2020, unter besonderen Hygienebestimmungen.

Autor dieses Artikels ist Ole Pruschitzki. Er ist 17 Jahre alt und geht in Wardenburg zur Schule.

Dass dieser kollektive Grenzübertritt notwendig ist, beweist die deutsche Politik bereitwillig tagtäglich. Erst im Juli stimmte der Bundestag für einen Kohleausstieg, der sogar hinter dem lächerlichen Kohlekompromiss zurückgeblieben ist und der eine offizielle Abwendung vom 1,5-Grad-Ziel darstellt. Ende Mai wurde das Steinkohlekraftwerk Datteln IV in Betrieb genommen, dessen größter Abnehmer ausgerechnet die Deutsche Bahn ist, die sich gerne als Klimaschützerin präsentiert, aber das Gegenteil tut. Auch hier wurde die Empfehlung der Kohlekommission, das Kraftwerk nicht in Betrieb zu nehmen, ignoriert. Die Behauptung, das neue Kraftwerk würde CO2-Emissionen einsparen, die Befürworter aus Bundes- und NRW-Landesregierung immer wieder aufstellen, sind nicht haltbar: das Bundesumweltministerium rechnet mit 10 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich durch das Kraftwerk. Dazu kommt der Import der Steinkohle aus Kolumbien und Russland, die als „Blutkohle“ bezeichnet wird, da sie dort unter Verletzung der Menschenrechte abgebaut wird. Die Argumente gegen dieses Projekt ließen sich noch deutlich ausweiten, sie alle werden einfach so vom Tisch gewischt angesichts der Profitinteressen des Betreiberkonzern Uniper.

Das Zeitalter des Kapitalismus zu beenden muss offensichtlich das Ziel sein. Das Leben auf diesem Planeten ist nicht mit einer Gesellschaftsordnung vereinbar, die Mensch und Natur derart rücksichtslos ausbeutet und auf ewiges Wirtschaftswachstum angewiesen ist. Das „gute Leben für alle“, für das emanzipatorische Bewegungen kämpfen, ist es erst recht nicht. Ein starres Handeln anhand der geltenden Gesetze ist dabei in besonderen Fällen nicht möglich. In der Schweiz erkennt ein Gerichtsurteil ein solches Verhalten im Übrigen als „Zivilen Ungehorsam“ und damit als legitim an. Weiter gedacht muss jedoch auch die Vertragssicherheit in Frage gestellt werden, da unter heutigen Bedingungen geschlossene Deals mit fossilen Rohstoffen und der zugehörigen Infrastruktur wissentlich die Klimakrise verschärft.

Es bleibt also zu hoffen, dass die Blockadeaktionen auch in diesem Jahr erfolgreich sein werden. Auf die Regierenden ist offensichtlich kein Verlass, wir müssen die Sache selbst in die Hand nehmen, wenn uns das lebenswichtige 1,5-Grad-Ziel und die Klimagerechtigkeit am Herzen liegen. Wie das geht, Beweisen nicht zuletzt die diversen Klimacamps in ganz Deutschland, die sich zum Beispiel in Augsburg schon seit über 50 Tagen öffentlichen Raum aneignen, um unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen: Wir wollen einen Systemwandel, keine Klimakatastrophe!