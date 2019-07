„Fridays for Future“-Protest ganz in Grün

Maislabyrinth einmal anders: Landwirt Benedikt Lünemann aus Selm im Münsterland hat in sein Maisfeld eine riesige Silhouette der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg und den Schriftzug „Fridays for Future“ gefräst. Zu erkennen ist dieser mal richtig grüne Protest aber nur aus der Luft. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch in Niedersachsen gingen am Freitag – trotz Sommerferien – wieder Schüler für mehr Klimaschutz auf die Straße. dpa-BILD: