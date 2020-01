Friedland Im Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen sind im Lauf des vergangenen Jahres mehr als 7000 deutschstämmige Aussiedler eingetroffen. Bis Mitte Dezember habe die Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen bereits 7133 Menschen registriert, teilte eine Sprecherin mit. Im Jahr 2018 waren 7224 Spätaussiedler gezählt worden – sollte der Wert zum Jahresende 2019 noch darüber gelegen haben, wäre das die siebte Steigerung in Folge.

Die meisten Spätaussiedler stammen wie in den Vorjahren aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, vor allem aus Russland und Kasachstan. Zumeist haben sie Verwandte, die bereits in Deutschland leben. Die LAB geht davon aus, dass auch in den kommenden Jahren jeweils mehrere Tausend Aussiedler nach Deutschland kommen werden. Allein in Kasachstan leben nach Schätzungen noch mehr als 150 000 Deutschstämmige. Experten gehen davon aus, dass viele davon für sich dort keine Zukunft sehen.

Im Rekordjahr 1990 waren knapp 400 000 Aussiedler in Friedland registriert worden. Danach war die Zahl gesunken. 2012 erreichte sie mit rund 1800 einen Tiefstand. Seither ist sie kontinuierlich leicht gestiegen.

Das Lager Friedland ist die bundesweit einzige Aufnahmeeinrichtung für Aussiedler. Die Einrichtung hat rund 800 Betten. 250 davon stehen für Aussiedler zur Verfügung. In Friedland werden zudem jüdische Zuwanderer, Asylsuchende und Flüchtlinge aufgenommen, die aufgrund humanitärer Hilfsprogramme nach Deutschland einreisen.