Friesoythe /Berlin In der Debatte um die politische Ausrichtung der CDU hat sich Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann klar gegen den neuen Vorsitzenden der Jungen Union Tilman Kuban positioniert. „Von einer Gleichschaltung einer demokratisch verfassten Volkspartei CDU zu sprechen, ist nicht akzeptabel“, sagte Althusmann auf dem Landesparteitag der CDU im Oldenburger Land in Friesoythe. Keiner im Saal, so Althusmann vor den 229 Delegierten und Gästen des Parteitags, hätte 2015 eine andere Entscheidung in der Flüchtlingspolitik getroffen. „Menschen, die vor Krieg fliehen, denen helfen wir.“

Natürlich habe die Flüchtlingspolitik des Jahres 2015 mit der Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge alle bewegt, das bedeute aber nicht, dass die Partei „gleichgeschaltet“ sei. Deutschland könne froh sein, dass Angela Merkel so lange Kanzlerin ist und so lange Parteivorsitzende war, sagte Althusmann.

JU-Chef Kuban hatte der Tageszeitung „Die Welt“ gesagt, unter dem Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel habe er kontroverse Diskussionen in der Partei vermisst. „In den letzten Jahren haben sich viele in der CDU nicht mehr wohlgefühlt, weil wir bei unserer Ausrichtung eine Gleichschaltung erlebt haben.“

Von Gleichschaltung hatten die Nationalsozialisten gesprochen, als 1933 die Macht übernahmen und alle Institutionen, von den Parteien bis zur Presse, ihren politischen Zielen unterwarfen. Am Wochenende hagelte es Kritik für die Wortwahl. Kuban ist mittlerweile zurückgerudert. Er erklärte, seine Wortwahl sei „unpassend“ gewesen. Er stehe dazu, dass andere Meinungen nicht von oben tabuisiert werden dürften. Kuban sagte, dass die Parteibasis vor allem in der Flüchtlingskrise eine andere Politik gewollt habe. „2015 hat eine schweigende Mehrheit in der CDU den Kurs der Führung nicht mitgetragen.“ Der 31-Jährige kritisierte weitere Entscheidungen Merkels. „Ich frage mich schon, ob die Abschaffung der Wehrpflicht, wie sie gelaufen ist, wirklich klug war.“ Auch der kurzfristige Atomausstieg sei ein Fehler gewesen.

Bei der gleichen Veranstaltung in Friesoythe sprach sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gegen die Streichung von Sanktionen gegen junge Hartz-IV-Bezieher aus. „Wenn ein junger Mensch nicht arbeitet, dann werden eben Leistungen gekürzt“, diese Regel halte er nach wie vor für richtig, sagte Ziemiak.