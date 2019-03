Fulda Nach einer Psychoterror-Kampagne gegen einen Linksaktivisten hat das Amtsgericht Fulda einen Mann wegen falscher Verdächtigung und Missbrauchs von Notrufen zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der Angeklagte – ein ehemaliges AfD-Mitglied – am 11. Februar 2017 über Notruf unter dem Namen des Fuldaer Linksaktivisten Andreas Goerke behauptet hatte, er habe gerade seine Frau erschossen. Die Tat hatte einen großen Polizeieinsatz ausgelöst.

Der Angeklagte hatte vor Gericht gesagt, er sehe sich als Opfer einer Intrige seiner früheren Partei. Doch der Strafrichter glaubte den Zeugen, zumal der Angeklagte gegenüber einer Parteikollegin mit der Tat geprahlt habe. Der 36-Jährige war Vorstandsmitglied der Jungen Alternative (JA).