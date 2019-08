Galveston Berittene Polizisten im US-Bundesstaat Texas haben einen schwarzen Verdächtigen am Strick abgeführt. Ein Foto der Szene sorgte unter anderem in sozialen Medien für Empörung. Das Vorgehen wurde als rassistisch und als makaberes Echo der Zeit der Sklaverei in den USA kritisiert.

Die Polizei im Ort Galveston erklärte auf Facebook, die beiden Beamten hätten sich beim Abführen des Verdächtigen nicht optimal verhalten und hätten auf ein Transportfahrzeug warten sollen. Sie bat den Verdächtigen wegen der „unnötigen Peinlichkeit“ um Entschuldigung.

„Meine Polizisten hatten keinerlei böswilligen Absichten zum Zeitpunkt der Festnahme, aber wir haben unsere Regeln sofort geändert, um den Einsatz dieser Praxis künftig zu verhindern“, schrieb Polizeichef Vernon Hale. Es blieb am Mittwoch unklar, ob Disziplinarmaßnahmen gegen die beiden Beamten eingeleitet wurden.

Der 43-jährige Afroamerikaner war nach Angaben der Polizei am Samstag wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch festgenommen worden. Die zwei Polizisten legten ihm daraufhin Handschellen an, banden einen Strick daran und führten ihn ab.

Die „New York Times“ zitierte Leon Phillips von der „Koalition für Gerechtigkeit“ in Galveston, der die Entlassung der beiden Polizisten forderte. „Wenn es ein weißer Mann gewesen wäre, wäre er nicht auf diese Weise behandelt worden“, sagt er. Es gebe ganz sicher keine Regel, die es der Polizei erlaube, jemanden auf einem Pferd sitzend am Strick die Straße runter zu führen.

Auch die Anwältin der Familie des Festgenommenen, Melissa Morris, sagte dem lokalen TV-Sender KPRC: „Ich bin entsetzt. Ich finde, die Art, wie sie mit ihm umgegangen sind, war widerlich.“ Die Familie fühle sich beleidigt und sei verärgert. Die Art der Festnahme sei einfach entwürdigend gewesen.

Der Kampf für die Gleichstellung von Afroamerikanern hat in den USA eine lange Geschichte. Die Sklaverei war zwar bereits im 19. Jahrhundert abgeschafft worden, doch in den Südstaaten schrieben Gesetze die Trennung von Schwarzen und Weißen weiterhin fort. So mussten sie unterschiedliche öffentliche Einrichtungen benutzen. Erst nach riesigen Protesten wie dem legendären „Marsch auf Washington“ im August 1963 wurde die Rassentrennung schließlich aufgehoben. Doch noch immer werden Schwarze in den USA mit Rassismus konfrontiert.