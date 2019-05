Gao /Upjever Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den rund 850 Bundeswehrsoldaten im nordmalischen Gao für ihren schweren Einsatz für eine Stabilisierung des von islamistischem Terrorismus bedrohten Landes gedankt. „Die Mission ist schwierig“; sie gehöre zu den gefährlichsten Einsätzen der Bundeswehr weltweit, sagte Merkel am Donnerstag bei Temperaturen um die 50 Grad während ihres ersten Besuches im Camp Castor. Dort ist der Großteil des 850 Soldaten starken deutschen Kontingents der UN-Stabilisierungsmission Minusma stationiert, darunter zehn Soldaten aus Upjever (Kreis Friesland).

„Das ist schon speziell“, sagte Merkel mit Blick auf das Arbeitsumfeld. „Das sind hier Bedingungen, die wir in Deutschland ja so nicht kennen.“ Es gebe „Licht und Schatten“ bei der UN-Mission in einem Umfeld, in dem sich die Sicherheitslage wegen der Bedrohung durch islamistischen Terrorismus ständig weiter verschlechtere. Die deutschen Soldaten leisteten mit ihrer Aufklärungstätigkeit einen erheblichen Beitrag zur Minusma, sagte sie.

Merkel erklärte, die Bundesregierung wünsche sich von der malischen Regierung, dass sie die Sicherheitslage im Land verbessern und die Waffenruhe umsetzen könne. Es sei schwierig, dies nur mit militärischen Mitteln zu erreichen, wenn es nicht ausreichend politische Unterstützung gebe. Das Land sei dringend weiterhin auf internationale Hilfe angewiesen.

Der Einsatz ist für die Bundeswehr hinter Afghanistan der zweitgrößte und gilt als ihr gefährlichster. Die UN-Truppe ist etwa 15 000 Mann stark. Der Norden Malis war 2012 nach einem Militärputsch vorübergehend in die Hände islamistischer Rebellen geraten.