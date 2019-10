CDU Garrel nominiert Martin Backhaus

Garrel Die CDU in Garrel (Kreis Cloppenburg hat Martin Backhaus als ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 1. Dezember nominiert. Am Donnerstagabend erhielt der 47-Jährige, der als Versicherungsmakler in Garrel tätig ist und auf langjährige Verwaltungserfahrung zurückblicken kann, in der Gaststätte „Zum Schäfer“ in Garrel die Mehrheit der Stimmen und setzte sich gegen Dirk Koopmann (39) durch.

Neben Backhaus, der kein Parteibuch hat, treten bislang bei der Bürgermeisterwahl in der mehr als 15 000 Einwohner zählenden Gemeinde Thomas Höffmann (unterstützt vom „Wählerbündnis pro Garrel“ aus BfG, FDP und SPD-Fraktion), Reinhard Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) und Detlev Buschenlange (unabhängig) an. Noch bis zum 28. Oktober können Bewerbungen abgegeben werden.