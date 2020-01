Die aktuellen sogenannten Aufreger sind mit wenigen Stichworten beschrieben: Klimawandel, Terrorismus, Tempolimit und, und, und.

Ja, wir, also die heutigen Zeitgenossen, sind nicht nur eine Informations-, sondern, damit verbunden, eine Problemgesellschaft. Und – natürlich – nichts wird schöner oder besser: Alles wird noch schlimmer:

Die Welt sei aus den Fugen geraten, hat vor geraumer Zeit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier festgestellt. Damit war die Fülle an globalen Unsicherheiten gemeint. Die Feststellung richtete sich aber auch an diejenigen Staats- und Regierungschefs, die bewährte und gesichert erscheinende demokratische Gepflogenheiten außer Kraft setzten.

Und tatsächlich: Der angebliche Kampf gegen den internationalen Terrorismus hat weltweit für mehr, und nicht für weniger Terrorakte gesorgt; die vermeintlichen Grundrechte demokratischer Systeme sind – etwa in Sachen Meinungsfreiheit oder Demonstrationsrecht – oftmals ins Gegenteil pervertiert worden; Proteste der Bewegung „Fridays for future“ werden als Schule schwänzen denunziert, oder bestenfalls zu Generationenkonflikten stilisiert. Auch Vergleiche mit den Protesten der 68er werden bemüht.

Und bei alledem sollen wir gelassen bleiben? Ja, ja und noch mal ja!

Es ist schließlich nicht zu übersehen, dass die Demokratiefeinde ganz bewusst Aufgeregtheiten bis hin zur Gegengewalt einkalkulieren. Das genau, so glauben sie, wird Ihnen das Recht geben, zurückzuschlagen

Am besten ist dies augenblicklich am Fall der Hongkong-Demonstrationen zu sehen. Natürlich wäre es vermessen, die dort im Konflikt mit dem autoritären Regime in Peking befindlichen Bürgerinnen und Bürger von Hongkong, zu mehr Gelassenheit aufzufordern. Doch die europäischen Wirtschaftsvertreter und Politiker könnten und sollten in aller Ruhe und Gelassenheit empfindliche Sanktionen in Richtung Peking verhängen.

Apropos Europa: Hier war der Brexit monatelang der politische Aufreger. Auch in diesem Fall ist mehr Gelassenheit an der politischen Front vonnöten.

Natürlich kann die EU den Brexit verkraften, ob die Briten, die sich dadurch eine Fülle von Problemen aufhalsen, mit dieser Neuauflage der „splendid isolation“ besser leben können, ist dagegen nicht sicher.

Doch zurück zu unseren heimischen „Aufregern“. Hier wird die Diskussion über ein Tempolimit von interessierter Seite hochgezogen. Wer von Hamburg etwa nach München über die Autobahnen unterwegs ist, weiß, dass es schon jetzt kaum noch möglich ist, schneller als 130 km/h zu fahren, Also mehr Gelassenheit bitte, nicht nur am Steuer, sondern auch an den Stammtischen.

Dass der zuständige Verkehrsminister mit seiner verunglückten Maut-Politik mal eben mehr als 500 Millionen Euro an Steuergeldern in den Sand gesetzt hat, sollte uns, wenn überhaupt – mehr aufregen in Tagen wie diesen, wo nicht nur ein Neues Jahr, sondern auch ein neues Jahrzehnt beginnt.

Da ist etwas mehr Gelassenheit vielleicht nicht der schlechteste Vorsatz. Der nächste Aufreger kommt bestimmt. In diesem Sinne: Glückauf!