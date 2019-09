Am 20. August 2018 saß eine damals 15-jährige Schülerin mit einem Schild vor dem schwedischen Parlament. Auf dem Schild stand „Skolstrejk för klimatet“ – Schulstreik für das Klima. Es war die Initialzündung für einen Protest der jungen Generation, welcher alsbald unter dem Motto „Fridays for Future“ firmierte. Angeprangert wird das Versagen der heutigen Entscheidungsträger beim Thema Klimaschutz, und es werden Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung gefordert.

13 Monate später ist aus dem Protest eine globale Bewegung für Klimaschutz geworden. Eine Bewegung, die mit dem Namen der nunmehr 16-jährigen Greta Thunberg eng verbunden ist. Ihr Bild zierte im Mai dieses Jahres das Cover des Time-Magazins zusammen mit den Worten: „Anführerin der nächsten Generation“.

In der Tat hat sie bereits heute nicht nur eine komplette Generation thematisch geprägt, sondern sie hat es geschafft, Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu mobilisieren, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen. „Fridays for Future“ ist längst keine Schülerbewegung mehr, sondern findet auf breiter Ebene Unterstützung und Zuspruch in der Gesellschaft. Eben dies ist eine der wichtigen Botschaften des Klimastreiks vom Freitag.

Eine Betrachtung der öffentlichen Debatten zeigt, dass der Ton beim Thema Klimaschutz rauer wird. Ein Phänomen, welches sich auch an Einstellungen zur Person Greta Thunberg beobachten lässt: Auf der einen Seite stehen diejenigen, die sie bewundern und als Vorbild wahrnehmen – auf der anderen Seite sind diejenigen zu finden, die genug vom Klimakram haben und in ihr ein neues Feindbild sehen.

Letztgenannte Gruppe ist ein deutlicher Indikator dafür, dass Greta Thunberg etwas gelungen ist: Sie weist uns nicht nur auf unseren wenig nachhaltigen Lebens- und Konsumstil hin, sondern erzeugt realen Handlungsdruck. Der Handlungsdruck endet dabei nicht in der politischen Sphäre, sondern kommt ganz konkret beim Einzelnen an. Klimaschutz ist gerade dabei, sich zu einer gesellschaftlichen Norm zu entwickeln.

Die Chance auf einen echten gesellschaftlichen und politischen Wandel beim Thema Klimaschutz war noch nie so groß wie heute. Gleichwohl wird die Begrenzung der Erderwärmung alles andere als einfach, bedarf es hierfür doch substanzieller Veränderungen in vielen Lebens- und Wirtschaftsbereichen. Hierfür müssen wir unsere eigene Komfortzone verlassen und unsere Konsummuster ändern. Letzteres beginnt bereits beim Thema Ernährung und macht auch vorm geliebten Auto nicht halt. Betont sei, dass es hierbei nicht nur um Verzicht geht, sondern auch um den Mut, Dinge anders zu machen und sich auf Innovationen einzulassen – beispielsweise auf In-vitro-Fleisch, welches in etwa zwei Jahren auf den Markt kommen dürfte.

Die größte Chance auf Klimaschutz könnte übrigens auch unsere letzte Chance sein. In jüngster Zeit haben sich die Zeichen verdichtet, dass sich das Zeitfenster für die Begrenzung des Klimawandels zunehmend schließt, u.a. aufgrund unumkehrbarer Effekte wie dem Auftauen von Permafrostböden. Ist der Point of no Return erst einmal überschritten, beginnt die Klimakatastrophe. Die negativen Folgen werden weltweit zu spüren sein und sie werden nicht nur Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen, sondern ebenfalls massive gesellschaftliche Verwerfungen bedingen.

Mit der „Fridays for Future-Bewegung“ haben unsere Kinder uns den Auftrag erteilt, ihnen ihre Zukunft zu lassen. Wenn wir diesen Auftrag jetzt nicht umsetzen, werden unsere Enkelkinder uns später zu Recht fragen, warum wir nichts getan haben, um das Klima zu retten. Angesichts des Umstands, dass wir nicht nur um die Gefahren des Klimawandels wussten, sondern auch die Möglichkeiten hatten, diesen zu begrenzen, werden wir keine guten Antworten auf diese Frage geben können.