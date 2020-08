Gastbeitrag: „Hat die Mauer Dornen?“

Am 13. August 2021 wird sich der Jahrestag des Mauerbaus zum 50. Mal jähren. Wenn ich das 1987 nur in München erschienene Ostberlinbuch zweier DDR-Bürger lese (Harald Hauswald, Fotos, Lutz Rathenow, Text), scheint mir die Passage zur Berliner Mauer die merkwürdigste und intensivste des Bandes. Ich könnte das retroperspektiv nicht erfinden: Wut auf eine Ost(Berliner)Identität – und der selbstbewusste Stolz, diese nervöse Wut leben zu dürfen. Ein Puzzle aus realen Episoden, Zitaten, mehr literarische Collage als Reportage.

In der Neuausgabe erklärt der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk Hintergründe. Auch die Komplimente des Schauspielers Jan Josef Liefers sind zu schön, um ihnen widersprechen zu wollen. Mein Text lässt mich aber mit der Frage zurück, ob ich wirklich Berlin-süchtig war, weil dort die Mauer stand? Es folgt ein gekürzter Auszug:

Die Grenze, egal, wohin ich gehe. Bei früheren Besuchen in Berlin spürte ich ständig die Angst, ein Sperrgebiet zu betreten. Unruhig und zögernd ging ich zu einem Gespräch auf das Gebäude der Schallplattenproduktion zu. Obwohl es in beeindruckender Nähe zum West-Berliner Reichstag schien, kam ich problemlos an. Selbstsicher ging ich Tage darauf zum Haus eines christlichen Verlages. Und wurde vom Wachhabenden zurückgewiesen, Einlass nur mit Sondergenehmigung. Diese halbe Stadt und doch ein neues Ganzes. Was wäre sie ohne den westlichen Anbau! (...)

Die Grenze heißt offiziell „antifaschistischer Schutzwall“. Niemand nennt sie so, selbst die Offiziellen beginnen von „der Mauer“ zu reden. Dabei ist, was als Mauer begann, längst keine mehr — der Begriff „Schutzwall“ fängt mehr von der Aura jener meterbreiten, mit verschiedenartigen Hindernissen gespickten, von Postentürmen markierten, Jahr für Jahr ausgebauten Befestigungsanlage ein. Je perfekter sie wird, desto vernied-lichender wirkt das Volksmundkürzel. Die Leute müssen sich das bedrohliche Ding verkleinern, überschaubar machen, um bequem damit leben zu können. In Ost wie West.

„Hat“, fragt mein Sohn, vier Jahre, „Dornröschen auch eine Mauer? Ist in Berlin hinter der Mauer ein Schloss? Warum blühen da keine Rosen? Hat die Mauer Dornen? Warum gibt es nicht in jeder Stadt Grenzen? Welche Sprache reden Soldaten? Ich befreie Dornröschen. Der Prinz ist ein Soldat und küsst das schöne Kind mit der Kanone. Ich haue die Mauer einfach kaputt. Bekomme ich einen richtigen Hammer?“

Und immer wieder die Grenze. Ein geheimnisvoller Magnetismus geht von ihr aus. Ein Reiz, unabhängig von politischer oder moralischer Deutung. Politisch verstand ich den Bau der Mauer, moralisch entrüstete ich mich — eigentlich geht beides an dem vorbei, was sie heute bedeutet: die zu Stein verdichtete Form eines gesellschaftlichen Widerspruchs. Natürlich ist das Ding pervers, aber es zeigt seine Krankheit und verbirgt sie nicht verklemmt. Der Verlust dieses Bauwerks würde das Leben hier ärmer machen. Und wenn nur die Wut darauf abhanden käme. (...)

Dieses Messer der Geschichte, rabiat einen Ort entzweischneidend, der sich zu mehr auswuchs als den Hälften jener vorher existierenden Stadt. Im Moment der Trennung waren beide Teile am Auseinanderfallen, sodass die Mauer sie zusammenfügte. Ein Reißverschluss. Der Kitt von Ganzberlin. Ihr Name als Metapher für etwas, das eine spröde Hoffnung enthält. Abgrenzung wird nur für nötig erachtet, wo sich Dinge zu vermengen drohen.

Der Tag, an dem die Mauer unbemerkt abgebaut wurde. Die Posten sind abgezogen, Grenzfälle stehen noch — ein Zaun mit Pforten, die jedermann öffnen und durchschreiten könnte. Nur gibt das niemand bekannt. Wie lange dauert es, bis die Menschen ihre neue Möglichkeit begreifen?

Der Westen als das andere, die unbekannte Zone, in die alle Fantasien projiziert werden. Der gelbliche straßenlose Fleck auf hiesigen Stadtkarten stellt die Konzentration jener im Ungekannten verkörperten Hoffnung dar. Ich kenne Leute, die sich nicht in die für provinziell gehaltene Bundesrepublik sehnen, sehr wohl aber nach West-Berlin. Nur wer jene, die wegwollen, versteht, hat die Souveränität zum Bleiben aus freiem Entschluss.