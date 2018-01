Ob der Reformationstag am 31. Oktober der neue niedersächsische Feiertag sein soll, darüber lässt sich sicherlich trefflich streiten. Die Argumente, die jedoch Dr. Alexander Will in seinem Essay anführt, lassen mich staunend fragen, wie der groß angelegte Diskurs in den letzten Jahren um die Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum so spurlos an ihm vorübergehen konnte.

In einer eigens vorgeschalteten Dekade zum Jubiläumsjahr 2017 hat sich die evangelische Kirche mittels mehrerer Themenjahre intensiv mit Grundinhalten der Reformation, etwa Freiheit und Toleranz, beschäftigt und sich zugleich mit den Schattenseiten der Reformation, insbesondere den Schattenseiten Martin Luthers, auseinandergesetzt. Zahlreiche Verlautbarungen, auch der Synode der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, haben sich deutlich vom Judenhass Martin Luthers distanziert und Antisemitismus in jeglicher Form damals wie heute verurteilt.

Zeitgleich mit der Auseinandersetzung um Luther wuchs die Erkenntnis, dass man 2017 kein reines „Lutherjahr“ feiern könne. Und allen Playmobilfiguren zum Trotz haben auch wir in unserer Region ein Reformationsjubiläum gefeiert, das deutlich gemacht hat, dass es vor, neben und nach Luther noch andere Reformatoren gab und dass die Reformation nicht nur ein innerkirchliches Ereignis war.

Die Historiker sind sich einig, dass nach dem ausgehenden Mittelalter mit der Reformation eine neue Epoche anbrach, die in der Veröffentlichung der 95 Thesen (unabhängig von der Historizität des Thesenanschlags) ihr symbolisches Datum findet. Und die Historiker sind sich auch einig, dass die Reformation Auswirkungen hatte auf nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche, auf Kultur, Wirtschaft, Politik, Bildung und vieles mehr. Die allgemeine Schulpflicht genauso wie unsere heutige Sprache haben ihre Wurzeln in der Reformation.

Und darum wurde das Reformationsjubiläum auch zu Recht in Kooperationen mit Theatern, Museen und der Politik bis hin zum Staatsakt gefeiert.

Aber auch für den Dialog innerhalb von Kirche und Religion war 2017 ein Meilenstein. Selten gab es so viele interreligiöse Veranstaltungen in unserer Region, etwa die Konzertreihe OrgelArtsInspiration.

Und

ökumenisch bahnbrechend waren die bundesweiten Versöhnungsgottesdienste im März 2017, in denen die Leitenden Geistlichen verschiedener Konfessionen ihre Schuld an einer 500-jährigen Trennungsgeschichte bekannten und sich zu noch engerer Zusammenarbeit öffentlich verpflichteten.

Auch die gemeinsame Reise der niedersächsischen Bischöfe nach Wittenberg und zahlreiche weitere Begegnungen haben gerade der Ökumene zwischen evangelischer und römisch-katholischer Kirche deutschlandweit, aber auch in unserer Region eine neue Qualität verliehen.

Letztendlich haben aber die überwältigenden Gottesdienstbesucherzahlen am 31. Oktober 2017, die mancherorts noch die Zahl der Heiligabendbesucher übertraf, gezeigt, dass dieser Tag nach 500 Jahren eben nicht (mehr) als antijüdischer und antikatholischer Tag zur Lutherverehrung verstanden werden kann und darf, sondern als der symbolische Beginn einer neuen Epoche, in der die Grundwerte unseres heutigen Landes wurzeln.

Ich bin zuversichtlich, dass in diesem Bewusstsein die politisch Verantwortlichen in einen sensiblen Dialog eintreten und eine sorgsame Diskussion über das Pro und Contra des Reformationstags als neuen Feiertag führen werden, um dann zu einer verantwortlichen Entscheidung zu kommen.

Den Essay von Alexander Will finden Sie online unter bit.ly/nwz-essay-religion