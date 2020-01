Die Weltwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert: Digitalisierung, Vernetzung, Automatisierung, neue Geschäftsmodelle, protektionistische Tendenzen und die Plattformökonomie rütteln an bisherigen Technologien, Erfolgsrezepten und Branchengrößen. In Deutschland bekommt die Automobilindustrie, unsere wirtschafts- und forschungsstärkste Branche, diesen Wandel besonders stark zu spüren. Nach zehn Jahren des Wachstums, guter Erträge und Internationalisierung befindet sie sich an einer entscheidenden Wegmarke. Alternative Antriebe, autonomes Fahren und neue Mobilitätsdienstleister ändern grundlegend die Art, wie und womit wir uns fortbewegen. Für mich gibt es unter diesen Voraussetzungen nur eine Marschrichtung: nach vorn! Deutschland muss an der Spitze des technologischen Fortschritts stehen.

Wir möchten, dass die besten, saubersten und attraktivsten Autos der Zukunft in Deutschland gebaut werden. Deshalb müssen die Automobilindustrie, die Bundesregierung und die Länder jetzt handeln, damit wir bestehende Arbeitsplätze erhalten und neue Arbeitsplätze schaffen.

Vorsprung verteidigen

In meiner Industriestrategie habe ich betont, dass wir in den neuen, digital getriebenen Geschäftsbereichen so stark werden müssen, wie wir es in den traditionellen Industriebereichen immer waren. Die alte Trennung zwischen virtueller Welt des Internets und praktischer Welt der Produktion existiert längst nicht mehr. Heute sind alle Wirtschaftsprozesse im digitalen Fortschritt verbunden. Den Technologievorsprung beim Auto, den Hersteller und Zulieferer in Deutschland seit hundert Jahren haben, müssen wir in dieser neuen Welt verteidigen.

Da hat Deutschland, haben Industrie und Politik gleichermaßen, Handlungs-, ja vielleicht auch Nachholbedarf. Wir sind entschlossen, alles zu tun, um wieder an die Spitze zu kommen. Was muss jetzt geschehen?

Vier Handlungsfelder sind zentral: Wir brauchen Planungssicherheit und Entlastungen für die Wirtschaft sowie schnelles Handeln bei den Themen Fachkräfte und Weiterqualifizierung, Infrastruktur und Innovationen. Unsere Unternehmen und ihre Beschäftigten brauchen Planbarkeit und das ehrliche Bekenntnis der Politik zur Zukunft der Industriearbeitsplätze in Deutschland. Deshalb setze ich mich für klare und berechenbare Rahmenbedingungen ein. Vor allem darf es nicht zu substanziell neuen Belastungen bei Steuern oder Sozialabgaben kommen. Vielmehr ist jetzt die Zeit für eine Unternehmenssteuerreform.

Bei der Qualifizierung ist neben der Politik auch die Wirtschaft gefragt. Wir müssen die Menschen so qualifizieren, dass sie die neuen Arbeitsplätze auch ausfüllen können. Das gilt für die Ausbildung junger Menschen und für die Qualifizierung der aktuellen Beschäftigten gleichermaßen. Wir werden aber auch Fachkräfte aus dem Ausland brauchen. Dafür tritt am ersten März das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft.

Auch bei der Infrastruktur müssen alle an einem Strang ziehen. Aktuell befinden wir uns in einer Übergangsphase, in einem gewissen Dilemma: Einerseits brauchen wir im ganzen Land Ladestationen für Elektroautos. Nur dann werden sich auch viele Menschen für ein E-Auto entscheiden. Andererseits wird es in den ersten Jahren noch nicht genügend Elektroautos geben, damit alle Ladestationen profitabel arbeiten können. Deshalb haben wir eine konzertierte Aktion gestartet, sind im Austausch mit allen Seiten und erwarten, dass Bund, Länder und Kommunen, Tankstellen und die Automobilindustrie sich gleichermaßen am Ausbau der Ladesäulen beteiligen.

Dialog mit der Industrie

Die größte Herausforderung liegt in der Innovation, in neuen Antrieben und Geschäftsmodellen. Auch hier muss der Staat die Rahmenbedingen richtig setzen, aber dann sind die Unternehmen gefordert, in neue Technologien und Innovationen zu investieren. Unsere industriellen Arbeitsplätze sind zentral für den Wohlstand, für die Bezahlbarkeit der sozialen Sicherheit und der Bildungssysteme. Deshalb ist der Staat bereit, seinen Beitrag zu leisten. Wir nehmen schon heute sehr viel Geld in die Hand, um Forschung und Entwicklung und den Übergang der Technologien in die Praxis zu fördern. Es geht um Batterien und Elektroautos, aber auch um Wasserstofftechnologie, um Brennstoffzellen und synthetische Kraftstoffe. Letztlich sitzen Unternehmen am Steuer und müssen entscheiden, wohin die Reise geht.

Klar ist: Die Transformation der Automobilindustrie ist komplex. Wir müssen jetzt voll durchstarten, brauchen aber einen langen Atem. Es wird Umstrukturierungen geben und veränderte Geschäftsfelder. Nicht jeder Zulieferer wird in einigen Jahren noch das herstellen, was er heute produziert. Aber neue Felder öffnen sich. Die Bundesregierung wird einen permanenten Transformationsdialog mit allen Beteiligten führen, denn nur, wenn alle an einem Strang ziehen, kann es gelingen. Deutschland wird auch in Zukunft Autoland bleiben. Die richtigen Weichenstellungen brauchen wir jetzt.